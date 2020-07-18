Нью-Йорк, США, , 14:59 — REGNUM Из-за действий Китая на нефтяном рынке может произойти обрушение цен на данный вид сырья. Об этом 18 июля сообщает агентство Bloomberg.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации источника, во время пандемии коронавирусной инфекции КНР приобрела рекордно большой объем нефти по низкой цене и в настоящий момент, когда страны ОПЕК+ намерены повысить квоты нефтедобычи, начала его продавать из своих хранилищ.

Также уточняется, что в настоящее время у Китая приобретено примерно 1 млн баррелей черного золота покупателями, которые обычно покупали нефть у поставщиков из Африки и с Ближнего востока.

При этом подчеркивается, что Шанхайская международная энергетическая биржа не собирается становиться поставщиком нефти в регионе, а торговля фьючерсами была запущена Китаем для популяризации юаня.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 17 июля стало известно, что аналитики Rystad Energy уверены, что в августе нефтяные цены снова резко снизятся.