Москва, , 08:22 — REGNUM Реальные располагаемые доходы граждан России за три месяца упали на 8%, при этом еще в начале 2020 года они чуть-чуть росли. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Напомним, что располагаемые доходы — это те денежные средства, которые остаются у граждан после обязательных платежей с учетом инфляции. Так, по данным Росстата, за весь 2019 год реальные располагаемые доходы граждан выросли на 1%.

Теперь, за первое полугодие 2020 года, реальные располагаемые доходы граждан снизились на 4%. При этом в начале года они росли, а за последние три месяца — апрель, май и июня — упали сразу на 8%. Это связано с экономическими последствиями пандемии коронавируса.