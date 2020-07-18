Курган, , 06:39 — REGNUM В Кургане в 2020 году появятся три «умные» остановки, оснащённые USB-зарядками для гаджетов, Wi-Fi-роутером, интерактивными панелями для рекламы и табло. Об этом сообщает горадминистрация столицы Зауралья.

«Умные» остановки разместят на бульваре Солнечном, на Троицкой площади и по улице Зорге у магазина косметики. Ещё три остановки будут оснащены торговыми павильонами.

В целом в 2020 году в Кургане в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Кургане появятся 87 остановок из перфорированного металла. Их установят в микрорайонах Заозерном, Восточном, Глинки, Рябково, Тополях и других.