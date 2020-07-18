Тегеран, , 09:05 — REGNUM 17 июля министр иностранных дел Пакистана заявил, что включение Исламской Республики Иран (ИРИ) в Китайско-пакистанский экономический коридор (КПЭК) отвечает интересам всего азиатского региона. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

По данным пакистанских СМИ, Шах Махмуд Куреши в своем заявлении отметил, что включение Ирана в КПЭК является весьма значимым. Он также заявил, что присутствие Ирана в продвижении мирного процесса в Афганистане пойдет на пользу всем странам региона.

Высказывания пакистанского министра иностранных дел совпали с недавним заявлением исполняющего обязанности министра иностранных дел Афганистана о том, что Исламская Республика Иран готова принять у себя переговоры между афганскими силами.

Ранее посол Исламской Республики Иран в Пакистане Сейед Мохаммад Али Хоссейни заявил, что Тегеран готов принять участие в КПЭК. «Строительство и развитие порта Гвадар на юге пакистанской провинции Белуджистан близ границы с Ираном играет ключевую роль в достижении целей этого экономического проекта», — подчеркнул он.