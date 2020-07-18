Москва, , 05:36 — REGNUM Сохранение агентством Standard & Poor's (S&P) рейтинга России на уровне «BBB-» подтверждает, что политика российских властей обеспечивает экономическую стабильность в стране, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов 17 июля журналистам.

Антон Силуанов «Подтверждение кредитного рейтинга Российской Федерации на прежнем уровне — свидетельство того, что консервативное бюджетное планирование, политика инфляционного таргетирования и строгое следование бюджетному правилу, сохранение которого недавно подтвердил президент Российской Федерации Владимир Путин, позволяют российской экономике успешно абсорбировать внешние шоки».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB-» со стабильным прогнозом.

20 июня стало известно, что согласно исследованию Международного института развития управления (IMD) место РФ в рейтинге самых конкурентоспособных экономик мира снизилось на пять позиций за год.

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