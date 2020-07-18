Москва, 18 июля 2020, 05:36 — REGNUM Сохранение агентством Standard & Poor's (S&P) рейтинга России на уровне «BBB-» подтверждает, что политика российских властей обеспечивает экономическую стабильность в стране, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов 17 июля журналистам.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB-» со стабильным прогнозом.
20 июня стало известно, что согласно исследованию Международного института развития управления (IMD) место РФ в рейтинге самых конкурентоспособных экономик мира снизилось на пять позиций за год.
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