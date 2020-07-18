Москва, 18 июля 2020, 05:36 — REGNUM Сохранение агентством Standard & Poor's (S&P) рейтинга России на уровне «BBB-» подтверждает, что политика российских властей обеспечивает экономическую стабильность в стране, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов 17 июля журналистам.

«Подтверждение кредитного рейтинга Российской Федерации на прежнем уровне — свидетельство того, что консервативное бюджетное планирование, политика инфляционного таргетирования и строгое следование бюджетному правилу, сохранение которого недавно подтвердил президент Российской Федерации Владимир Путин, позволяют российской экономике успешно абсорбировать внешние шоки».
Антон Силуанов

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB-» со стабильным прогнозом.

20 июня стало известно, что согласно исследованию Международного института развития управления (IMD) место РФ в рейтинге самых конкурентоспособных экономик мира снизилось на пять позиций за год.

Читайте ранее в этом сюжете: S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне «BBB-»