Вашингтон, , 03:46 — REGNUM Соединенные Штаты и Индия договорились о возобновлении пассажирского авиасообщения между странами, сообщает пресс-служба минтранса США.

Ожидается, что пассажирские авиаперевозки возобновятся с 23 июля. При этом министерство гражданской авиации Индии подчеркнуло, что ведет переговоры с США, ОАЭ, Францией и Германией о возобновлении пассажирских авиарейсов.

Ранее между странами действовали только чартерные авиаперевозки, предназначенные для репатриации граждан. Однако и здесь американский минтранс обвинял индийские власти в нечестном подходе к организации перевозок.