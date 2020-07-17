Москва, , 23:50 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB-» со стабильным прогнозом. Об этом говорится в распространённом 17 июля пресс-релизе агентства.

Рейтинг страны в национальной валюте подтверждён на уровне «BBB-» — также со стабильным прогнозом.

Агентство прогнозирует, что падение цен на нефть и сокращение добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+, а также негативное влияние пандемии коронавируса приведут к снижению ВВП России на 4,8% в 2020 году.

Вместе с тем аналитики S&P полагают, что российская экономики сможет справиться с потрясениями, в том числе благодаря уровню внешнего и внутреннего баланса и гибкому обменному курсу.