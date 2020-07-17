Москва, , 22:39 — REGNUM Текущая цена на нефть в размере 40−43 долларов за баррель является более-менее сбалансированной. Об этом 17 июля заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Первая нефть. Река Конда. 1964

«Сейчас держится уже месяц на уровне 40−43 доллара, более-менее цена сбалансирована, исходя из баланса, это сегодня есть на текущий момент», — сказал он журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, мировые цены на нефть вернулись к стартовым отметкам после краткого падения в «красную зону» к середине торговой сессии 17 июля на Лондонской бирже.

Вместе с тем аналитики Rystad Energy уверены, что в августе нефтяные цены снова резко снизятся.

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