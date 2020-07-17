Мехико, , 22:34 — REGNUM Экстрадированный из Испании в Мексику бывший глава Petroleos Mexicanos (Pemex) Эмилио Лозойя Остин госпитализирован, 17 июля сообщает агентство Associated Press.

По сообщению официальных лиц, у 45-летнего экс-главы Pemex, который был передан мексиканским властям в ночь на 17 июля, анемия и проблемы с пищеварением.

Эмилио Лозойя Остинобвиняется властями Мексики во взяточничестве и отмывании преступных доходов на посту главы государственной нефтяной компании в 2012 — 2016 годах.

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