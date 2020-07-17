Москва, , 21:57 — REGNUM Минобрнауки России прорабатывает возможность повышения размера стипендий студентам до минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщили 17 июля в пресс-службе ведомства

«Прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — приводит ТАСС слова представителя Минобрнауки.

В министерстве отметили, что для такого увеличения норматива обеспечения стипендий потребуется существенное увеличение объёма бюджетных ассигнований, однако точной суммы возможных затрат не назвали.

Напомним, по данным Минобрнауки, размер государственной академической стипендии в сентябре 2019 года в среднем по стране составил 2980 рублей. Минимальный размер оплаты труда в России с 1 января 2020 года составляет 12 130 рублей.