Ижевск, , 21:03 — REGNUM Сельхозпредприятие в Удмуртии привлекли к административной ответственности по ст. 10.6 КоАП РФ («Нарушение ветеринарно-санитарных правил») за обработку полей без предварительного оповещения владельца пасеки. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебного сообщества республики.

Пасека

Установлено, что предприятие в июне прошлого года обрабатывало рапсовое поле пестицидами. При этом в установленный законодательством срок до обработки посевов хозяин близлежащей пасеки не был информирован о предстоящей обработке, времени и месте, а также о необходимом сроке изоляции пчел. В результате пчелы на пасеке погибли.

За указанное нарушение сельхозпредприятие заплатит штраф в размере 10 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в ходе летнего полевого сезона 2019 года погибли почти 40 тыс. пчелосемей. По данным Минсельхоза России, гибель 39,6 тыс. пчелосемей, или 1,3% от их общего количества в стране, произошла в 25 субъектах Федерации.

Ущерб удмуртских пчеловодов-частников в прошлом году оценивался примерно в 1,5 млн рублей, ещё 1,5 млн рублей — это недополученная прибыль из-за непроизведённого мёда. По состоянию на конец апреля текущего года в республике насчитывалось 3,727 тыс. пасек, из них 444 оформили ветеринарно-санитарные паспорта.

При этом ранее глава минсельхоза Удмуртии Ольга Абрамова говорила, что ведомство получало единичные обращения от пасечников, связанные с гибелью пчел, и в этом году. Однако она заверила, что каждое обращение берется на особый контроль, осуществляется выезд группы специалистов на пасеку для исследования фактов обращения. Также она подчеркнула, что не все пчеловоды республики хотят легализовать свои пасеки, получить так называемые паспорта здоровья.

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