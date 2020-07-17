Челябинск, , 20:58 — REGNUM В России нельзя рассчитывать на улучшение качества жизни населения и рост экономики без снятия административных барьеров и развития массового предпринимательства. Об этом заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов на встрече с активом челябинского отделения «Партии роста».

По его словам, необходимо, в частности, уйти от сырьевой экономики и от централизации, когда государство порой необоснованно вмешивается в деятельность бизнесменов. Нужна свобода. Люди должны быть свободными в плане выбора профессии, а бизнес должен иметь возможность выбирать направления и сферы своего развития без ограничений.

«Бизнес в неволе размножаться не может, как и страна в неволе не может развиваться», — сказал Титов.