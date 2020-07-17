Москва, , 20:36 — REGNUM Снижение ВВП России во II квартале 2020 года составило 9,6% в годовом выражении. Такия данные приводятся в опубликованном 17 июля обзоре Минэкономразвития «Картина деловой активности».

При этом, по оценке министерства, в июне продолжилось улучшение динамики ВВП — спад сократился до 6,4% в годовом выражении после 10,7% в мае и 12,0% в апреле.

Таким образом, Минэкономразвития пересмотрело свои данные по снижению ВВП в мае, ранее оно оценивалось ведомством в 10,9%.

«В целом за II квартал 2020 года снижение ВВП оценивается на уровне 9,6% год к году, что близко к предварительными оценкам Минэкономразвития, сформированным в рамках подготовки сценарных условий прогноза социально-экономического развития», — говорится в обзоре.

Заместитель министра экономического развития Полина Крючкова отметила, что основным фактором восстановления экономической активности в минувшем месяце стало продолжающееся снятие карантинных ограничений, которое наиболее позитивно отразилось на показателях потребительского рынка.

«Рост потребительской активности сопровождался восстановлением в отраслях обрабатывающей промышленности, ориентированных на потребительский спрос, — лёгкой промышленности, производстве мебели и др. Кроме того, продолжался рост выпуска продукции первой необходимости», — говорится в комментарии.

Восстановление показателей в секторе услуг происходит медленнее, что связывается с сохраняющимися ограничениями в ряде регионов.

В целом, как отмечается, показатели потребительского рынка «в июне ожидаемо находились ниже уровней прошлого года в реальном выражении». В Минэкономразвития полагают, что сдерживающее влияние на их восстановление оказывает снижение реальных располагаемых доходов населения.