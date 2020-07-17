Архангельск, , 20:18 — REGNUM Архангельская область может стать пилотным регионов в реализации проектов по реализации проектов деревянного домостроения. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, в ходе своего визита в Архангельск заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

По словам замглавы Минпромторга РФ Виктора Евтухова, в Правительстве РФ есть наработанные механизмы реализации таких проектов, и ведомство готово оказать региону всестороннюю поддержку в их практическом воплощении.

О том, что деревянное домостроение может стать перспективным направлением для Архангельской области речь идет не впервые. Как сообщал ИА REGNUM, в 2018 году министр строительства Архангельской области Михаил Яковлев заявлял, что это направление может быть одним из важных механизмов расселения аварийного жилья. Тогда чиновнику сообщили, что в регионе существует ряд проблем, с которыми сталкиваются застройщики в развитии малоэтажного домостроения: недостаток земельных участков с подведёнными сетями в муниципальных образованиях области, плохие дороги, суровый климат, который заставляет максимально утеплять дома.