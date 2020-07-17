Дзержинск, Нижегородская область, , 20:14 — REGNUM Дзержинск стал одним из трех пилотных городов — участников проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город» в Нижегородской области, — сообщает пресс-служба правительства региона.

Разработчик технологии компания «Н-ТехЛаб» госкорпорации «Ростех». Параметры видеоплатформы позволяют интегрировать систему в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» и распознавать биометрические данные людей. Система включает «умные» домофоны и видеокамеры в подъездах, а также камеры на улицах города.

«Проект предполагает установку «умных» домофонов в 2500 подъездах, где живут 185 тысяч человек. Кроме того, планируется организовать видеонаблюдение за почти 130 общественными пространствами и 800 дворами. Места установки камер определялись с учетом данных правоохранительных органов», — сообщил замгубернатора Нижегородской областиЕвгений Люлин

Всего планируется установить 2706 камер.