Вашингтон, 17 июля 2020, 19:59 — REGNUM Санкции вводятся в отношении четырёх граждан Никарагуа Соединёнными Штатами, сообщили 17 июля в пресс-службе американского минфина.
Так, под санкции подпадают сын никарагуанского президента Даниэля Ортеги и ещё трое его сограждан.
Хуан Карлос Ортеги и остальные «жертвы» попали в опалу как «коррумпированный круг приближенных» главы латиноамериканской страны.
По словам заместителя американского министра финансов Джастина Музинича, все вышеуказанные вместе с президентом Никарагуа «ставят собственную власть и благополучие выше потребностей» жителей страны.
Напомним, Хуан Карлос Ортеги является владельцем компании Difuso Communications, связанной с государственными институтами. Сама компания тоже оказалась под санкциями.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце прошлого года под американские санкции подпал другой сын Даниэля Ортеги — Рафаэль Антонио Ортеги Мурильо.
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