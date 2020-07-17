17 июля 2020 | Время чтения 9 мин

Довольно скудные данные представляет Росстат о положении дел в экономике России, чего не скажешь о Государственном статистическом управление (ГСУ) Китайской Народной Республики. Но и этого достаточно, чтобы понять, что восстанавливаться российская экономика будет долго, процесс будет непростым, требуется диверсификация, а стоим мы на агропроизводстве, «дай Бог ему здоровья», а всем нам терпения.

Галина Смирнова, , 19:48 — REGNUM Пандемия сказалась на китайской экономике менее болезненно, чем на экономике других стран. Собственно Китай раньше других принял удар и раньше поборол «заразу», а экономика страны и до пандемии, хоть и демонстрировала в последние несколько лет постепенное замедление темпов роста, заметим — по сравнению со своими же высокими базовыми показателями, но всё же — прилично росла. Снижение, обозначенное за первые шесть месяцев 2020 года, случилось с Китаем впервые с 1992 года. Если бы не пандемия, то всем странам до темпов ее развития было бы, как говорится в России: «как до Китая пешком». За первое полугодие ВВП КНР, составивший 45,66 трлн юаней или около 6,52 трлн долларов, сократился на 1,6%, однако во втором квартале увеличился ровно на эту же величину. Таким образом, можно констатировать, что во втором квартале китайская экономика начала восстановление: по сравнению с первым кварталом года во второй четверти года ВВП вырос на 11,5%. Стоит выделить следующие показатели. За обозначенный период времени в стране произошел приток капиталовложений в предприятия сельского хозяйства — на 3,8%, тогда как в промышленности, наоборот, этот показатель снизился — на 8,3%, а в сфере услуг — на 1%. Означает ли данный поворот событий, что в ближайшее время Китай сделает ставку на сельское хозяйство, как на точку роста, неизвестно, но ресурсы, как известно, у Китая в этом смысле ограничены. Между тем, на данный момент капиталовложения в предприятия сельского хозяйства, вероятно, оправдываются ростом потребления пищевой продукции. К слову, китайцы за первые полгода меньше закупали драгоценностей и ювелирных украшений, одежды и обуви, бытовых электроприборов, алкоголя, сигарет и косметики, увеличив при этом потребление медикаментов, напитков и той же пищевой продукции. Собственно, выросли инвестиции и в производство фармацевтических товаров — на 7,2%. Росли капиталовложения в производство высокотехнологичной продукции — на 5,8%. Развитие этой сферы, как и фармацевтики, имеют общемировой тренд. В целом объем розничных продаж потребительских товаров в Китае уменьшился в годовом исчислении на 11,4%. Между тем заметно вырос объем реализации товаров в онлайн-режиме — на 7,3%. Снижение потребительского рынка страны наблюдается, начиная с 2016 года, а за счет внутреннего потребления обеспечивается более половины экономического роста. При этом номинальный доход на душу населения в Китае за первое полугодие вырос в годовом исчислении на 2,4%: в сельской местности рост доходов китайских граждан составил 3,7%, в городской местности 1,5%. Однако рост цен отчасти нивелировал эту позитивную тенденцию: доход на душу населения по стране снизился на 1,3%: на селе — упал на 1%, в городе — на 2%. Не менее интересным, смотрится показатель обеспеченности рабочими местами: в городах было создано новых мест для 5,64 млн человек, что составляет 62,7% от намеченных планов на этот год. Интересно также и то, что номинальный доход лиц, получающих заработную плату в среднем повысился на 2,5%, тогда как у владельцев финансовых активов рост показателя составил 4,2%. Доходы предпринимателей сократились на 5,1%, при том что еще до пандемии Китай декларировал значительные усилия по развитию предпринимательства. Судя по данным потребления нефтепродуктов и импорта нефти, Китай предусмотрительно воспользовался низкими ценами на этот ресурс, значительно пополнив свои хранилища. За первое полугодие Китай импортировал нефти почти на 10% больше аналогичного показателя прошлого года, а природного газа — на 3,3%. Наибольший объем импорта данных ресурсов произошел в июне: нефти — на 34,4% и газа — на 10,8%. При этом население Китая в этот период сократило объем потребления нефтепродуктов на 18,4% в годовом исчислении. Стоит отметить также, что объемы собственной нефтедобычи выросли лишь на 1,7%, а объем нефтепереработки национальными НПЗ увеличился только на 0,6%.

А что в России? Судя по данным Росстата о ВВП страны, мы можем отталкиваться только лишь от его оценки, то есть ожиданий, основанных на его расчетах по собственной методике, да и то — только по итогам первых трех месяцев года. Так индекс физического объема ВВП в I квартале года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года составил 101,6%. На его росте сказались позитивные итоги деятельности финансовой и страховой деятельности, которые продемонстрировали прирост на 9,8%, торговли и ремонта автотранспортных средств, приросших почти на 5%, причем за счет оптовой торговли, выросшей на 5,5%. При этом обрабатывающие производства показали прирост на 3,6%, опять же — за счет увеличения объемов производства продуктов питания на 9,0% и металлических изделий, заметим кроме машин и оборудования — на 7,5%. Важно это потому, что производство оборудования могло бы означать готовность к диверсификации. В рост обрабатывающих производств также внесли свою долю: производство химических веществ, увеличившееся на 5,2%, нефтепродуктов — на 5,0% и сельское хозяйство — на 2,3%. Немудрено, что и индекс физического объема валовой добавленной стоимости также наблюдался в таких отраслях как сельское хозяйство, гостиничный бизнес и общественное питание.

Из тревожных показателей в своей оценке, сделанной, например, в июне, Росстат позволил себе опубликовать лишь данные по снижению индекса физического объема валовой добавленной стоимости в таких отраслях как «транспортировка и хранение», упавших на 4,4%, отметив всем очевидный факт произошедшего преимущественно за счет снижения авиаперевозок на 5,1%, а также уменьшения экономической активности в области складского хозяйства и вспомогательной транспортной деятельности на 5,1% и «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», где было продемонстрировано снижение на 3,0% из-за аномально теплой погоды. «Увеличение заработной платы работников в таких отраслях как образование, здравоохранение и социальные услуги, строительство обусловило рост индекса-дефлятора валовой добавленной стоимости к соответствующему периоду предыдущего года», — следует из информации ведомства, как и то, что падение мировых цен на энергоресурсы повлияло на снижение индекса-дефлятора валовой добавленной стоимости в добывающих отраслях, составившее 11,2%.

Из этой информации можно решить, что Россия — самое секретное в мире государство, хотя и из нее же следует, что держаться на плаву экономике позволяет агропроизводство, к слову, которое, судя по отчету Минэкономразвития об итогах внешнеэкономической деятельности, демонстрирует, в отличие от других отраслей, наибольший уровень импортозамещения. А также из этих данных Росстата следует и без того всем очевидный факт — зависимость экономики от нефти.

Свежие данные, опубликованные Росстатом на днях, говорят о том, что промышленное производство в России по итогам первого полугодия упало на 3,5%. Однако в июне наблюдался рост, что принято сегодня называть восстановлением, опять же, если сравнивать с предыдущим месяцем. Но даже июньский рост на 2,4% по сравнению с маем не позволяет строить прогноз о компенсационном росте производства к уровню июня 2019 года. Если сравнивать июнь 2020-го с июнем прошлого года, то производство просело на 9,4%. Причем, напомним, о признаках того, что промышленность впадает в рецессию, мы говорили задолго до того, как случилась пандемия и рухнули цены на нефть. Росстат напомнил, что наибольший вклад в спад промышленного производства, конечно же, внес сырьевой сектор за счет падения добычи полезных ископаемых на 14,2% к июню 2019 года и на 3,1% к маю 2020 года. Данный факт уже набил оскомину и демонстрирует, чуть ли не полное отсутствие диверсификации в промышленности, которое было бы способно компенсировать потерю рынков зарубежных стран внутренним потреблением.

С голоду, конечно, мы не помрем: выпуск продуктов питания и переработка сельхозпродукции по-прежнему остается одним из драйверов роста (рост на 4,5% к июню 2019 года и на 1,6% к маю этого года), как говорится, «на том и стоим», но восстанавливаться экономика, судя по всему, в ожидании диверсификации будет долго. Обрабатывающие отрасли, хоть и показали значительный рост по сравнению с маем 2020 года — на 8,4%, тем не менее, производство не достигло показателей июня 2019 года — зафиксировано снижение на 6,4%. Металлургическое производство снизило объемы в июне 2020 года на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но нарастило объемы по сравнению с маем этого года на 7,8%.

Удивительными на первый взгляд выглядят показатели роста отдельных видов продукции: в июне, например, производство легковых автомобилей выросло в 2 раза, но в единицах составило всего лишь 105 тысяч штук. Также впечатляет рост объемов производства автобусов, двигателей внутреннего сгорания для автотранспортных средств, покрышек, шин, резиновых камер, холодильников и морозильников, стиральных машин, обоев, но в единицах — опять же это «пшик», а главное удручает, что это по большому счету и весь список достижений. Причем достижений, в потреблении которых рядовой потребитель на каком-то этапе в случае ухудшения материального положения может отказаться, обратив вспять рост производства данных видов продукции.

Но есть и хороший тренд, соответствующий общемировому — на 36,8% по сравнению с июнем 2019-го выросло производство различных медикаментов и материалов, применяемых в медицинских целях. По сравнению с маем 2020-го их выпуск увеличился на 9,4%. Выпуск сложного медицинского оборудования, используемого в терапевтических целях, для диагностики и реабилитации вырос на 11,4% к маю этого года и на 85,2% к июню прошлого года.

Чем наше сердце успокаивает Минэкономразвития? Издание «КоммерсантЪ» опубликовало мнение замглавы ведомства Полины Крючковой, по словам которой «падение промпроизводства в России на пике карантинных ограничений оказалось существенно меньше, чем в других крупных развитых и развивающихся странах». Неизвестно с какими именно странами на этот раз предпочитает сравнивать Россию ведомство. Экономику Китая, представитель министерства относит к развитой? Менеджеры промышленных компаний в сфере добычи и обработки, по данным Института Гайдара, как указывает издание, тоже не склоны драматизировать события, мол, финансово-экономическое состояние этих компаний «нормальное». Уж не хочет ли нам напомнить институт Гайдара о том, что «деньги есть, но вы держитесь»?! Провокация? Очередной вызов обществу? Что на это скажут сами менеджеры компаний? Что бы сейчас ни утверждал гайдаровский Институт, все эти утверждения лишний раз будут подтверждением тому, что «гайдаровцы» вели страну к таким итогам! Конечно же, могло бы быть и хуже, смотря, с чем сравнивать. Отдельные аналитики утверждали, что Россия почти не испытала трудностей: пандемия прошлась по касательной. Но и она же, как и санкции, снова показала прежнюю зависимость экономики страны от мировых рынков.