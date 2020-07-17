Москва, , 19:48 — REGNUM Реальные располагаемые денежные доходы граждан России во II квартале 2020 года упали на 8% в годовом выражении. Такие данные приводятся в новом докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».

При этом ведомство пересмотрело свои данные по динамике реальных доходов населения в I квартале 2020 года — согласно последней оценке, они выросли на 1,2%, а не снизились на 0,2%, как сообщалось ранее.

Таким образом, снижение показателя за полугодие составило 3,7% в годовом выражении.

Реальные располагаемые денежные доходы — доходы граждан за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.

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