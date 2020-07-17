Турин, Италия, , 19:40 — REGNUM По данным за май 2020 года, объем выручки предприятий Италии снизился на 25,9% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, сообщили в пятницу, 17 июля, в национальной службе статистики Istat.

Объемы выручки от поставок на внутренний и внешний рынок сократились почти одинаково (на 25,8% и 26,2% соответственно).

При этом в сравнении с показателями за апрель 2020 года (единственный месяц, который в Италии полностью прошел в режиме общенационального карантина) в мае объем выручки вырос на 41,9%.

По данным на 17 июля, в Италии умерли 35 028 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 11 (днем ранее — на 20). Выздоровели 196 483 человека, за день этот показатель увеличился на 237 (днем ранее — на 230). Число подтвержденных носителей выросло на 233 (днем ранее — на 230). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 243 967. В настоящее время заражены 12 456 человека — на 17 меньше, чем днем ранее.

Общенациональный карантин в Италии продлился около двух месяцев, с марта по май 2020 года. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, по итогам года объем ВВП снизится на 10—15%, считают эксперты, власти страны полагают, что падение составит 8−9%. Правительственные проекты поддержки экономики предполагают выделение 75 млрд евро (в том числе кредитных средств), часть этих средств уже выделена. Из фондов ЕС итальянские компании смогут получить до 170 млрд евро, большая часть этих средств — кредитные.

C 4 мая 2020 года некоторые ограничения были смягчены, к работе вернулись 4 миллиона человек. Заведения общественного питания начали продавать еду навынос, были разрешены прогулки в парках, посещение близких родственников и пользование общественным транспортом. С 18 мая почти все предприятия и организации смогли возобновить работу при условии соблюдения норм санитарной безопасности. Сообщение между регионами страны было возобновлено 3 июня, в тот же день была открыта граница. Некоторые ограничения продолжают действовать: в закрытых общественных местах необходимо носить маску, также обязательно соблюдение санитарной дистанции.