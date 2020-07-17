Ханты-Мансийск, , 19:29 — REGNUM В Югре выбран окончательный поставщик медицинского оборудования для строящейся с 2007 года многофункциональной больницы в Нижневартовске. Согласно сайту госзакупок, его поставит на сумму 3,8 млрд рублей московское АО «Концерн радиостроения «Вега», которое входит в госкорпорацию «Ростех», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Медоборудование будет оплачено из средств межрегиональной программы «Сотрудничество», денежные средства в которую поступают из ХМАО и ЯНАО на реализацию совместных проектов регионов севера Уральского федерального округа — Тюменской области, Ямала и Югры. Распоряжаются финансами программы «Сотрудничество» депутаты Тюменской областной думы.

За 3,8 млрд рублей поставщик в лице АО «Концерн радиостроения «Вега» обязуется к 15 июня 2021 года укомплектовать Нижневартовскую многофункциональную больницу высокотехнологичным оборудованием. В перечень входят 74 медицинских климатизированных модуля, 59 аппаратов искусственной вентиляции лёгких, 45 передвижных аппаратов ингаляционной анестезии.