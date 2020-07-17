Салерно, Италия, , 19:24 — REGNUM Мэрия итальянского городка Сан-Мауро-ла-Брука (расположен в окрестностях Салерно) приглашает туристов на отдых с проживанием за 2 евро в день, передает La Repubblica в пятницу, 17 июля.

Для размещения туристов будет переоборудовано одно из принадлежащих городскому совету зданий.

С помощью такой программы в мэрии рассчитывают привлечь внимание к своему городу и повысить число туристов, которое во всей Италии снизилось летом 2020 года в несколько раз из-за незавершившейся эпидемии и экономического кризиса.