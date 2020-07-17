Челябинск, , 19:23 — REGNUM Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов поддержит предложения застройщиков Урала по борьбе с «потребительским экстремизмом». Об этом сообщает его пресс-служба.

17 июля он встретился с руководителями СРО «Союз строительных компаний Урала и Сибири», а также Челябинского межрегионального союза строителей. Застройщики передали ему просьбу о помощи в решении ряда насущных вопросов. На первом месте в этом списке значится проблема «потребительского экстремизма». Оказывается, юридические фирмы склоняют покупателей квартир к тому, чтобы шантажировать застройщиков.

В частности, глава челябинского Союза строителей Андрей Мурдир отмечает, что фирмы предлагают гражданам помочь с получением от застройщиков компенсаций за мелкие отклонения. А глава Союза стройпредприятий Урала и Сибири Александр Воробьёв заявляет, что «претензии становятся все более изощрёнными и абсурдными». В частности, граждан не устраивают немного отклеивающиеся обои, единичные подтёки краски на трубах, а также отклонение прямолинейности на четыре миллиметра. Исковые требования за подобное в среднем составляют несколько сотен тысяч рублей.

Застройщики предлагают поправить федеральный закон №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве…», внеся в него норму о том, что строительные дефекты, которые были выявлены в течение гарантийного срока после передачи жилья владельцу, строительная организация должна устранять безвозмездно и самостоятельно. При этом право требовать за исправление денежные компенсации исключить.

Ранее примерно такой же законопроект подготовило Госсобрание Башкирии. Титов пообещал изучить проблему «потребительского экстремизма» в сфере строительства, а также поддержать инициативы строителей Челябинской области.