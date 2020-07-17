Тамбов, , 19:18 — REGNUM Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в ходе своего рабочего визита в Республику Крым обсудил с ее главой Сергеем Аксеновым вопросы экономического, научно-технического и культурного сотрудничества, а также перспективу совместной реализации инвестиционных проектов, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Встреча в Крыму Tambov.gov.ru

Делегация Тамбовской области находится с рабочим визитом в Республике Крым. Сегодня, 17 июля, состоялась встреча тамбовского губернатора Александра Никитина с главой республики Сергеем Аксёновым. В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества в рамках дальнейшего взаимодействия по реализации Соглашения между советом министров Республики Крым и администрацией Тамбовской области о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, которое было подписано на Российском инвестиционном форуме в 2017 году.

Тамбовскую область с Крымом связывают давние дружеские и плодотворные отношения. В течение последних лет между регионами развивается многостороннее сотрудничество по целому спектру направлений, которые касаются как экономической, так и гуманитарной сфер.

Регионы постоянно работают в направлении укрепления двусторонних связей. На встрече шла речь о совместной реализации инвестиционных проектов. Также Александр Никитин и Сергей Аксёнов обсудили конкретные шаги по дальнейшему развитию месторождения «Центральное», считающегося одним из крупнейших в мире.

«Реализация этого проекта остаётся приоритетным направлением для экономики региона», — считает губернатор Александр Никитин.

В свою очередь Сергей Аксёнов отметил, что между регионами сложились добрые отношения, налажено конструктивное сотрудничество в экономике, культуре, образовании и других сферах, и выразил уверенность в том, что связи регионов будут крепнуть.

В рабочем визите в Крым также участвуют исполняющий обязанности заместителя главы администрации Тамбовской области Сергей Юхачёв и член Совета Федерации от Тамбовской области Александр Бабаков, который по поручению губернатора оказывает активное содействие в развитии ильмено-циркониевого месторождения «Центральное» в Рассказовском районе.