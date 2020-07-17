Подгорица, , 19:12 — REGNUM По данным на середину июля 2020 года, количество туристов, приехавших в Черногорию, снизилось на 92% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщила туристическая организация страны.

Эти цифры корректируют прогноз правительства о падении доходов от туризма примерно на 40%. С началом сезона около 50% отелей не открылись, а у тех, что начали работу, заполняемость не превышает 13%.

Из-за роста количества заболевших брони на август начинают отменять.

По данным на 2019 год, доходы страны от туризма превысили миллиард евро.