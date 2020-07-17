Москва, , 18:40 — REGNUM Экономика Москвы восстановится в течение шести месяцев, если не произойдет ничего радикального. Об этом 17 июля заявил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, огромное количество предприятий сегодня находится в тяжелой ситуации, но в целом «ситуация выправляется».

«Я уверен, что если не будет ничего радикального, то в течение полугода мы выйдем на нормальное развитие экономики, бюджета и всей сферы», — сказал Собянин в интервью «Комсомольской правде».

Напомним, ранее сообщалось, что в Москве более 4 тыс. арендаторов и собственников недвижимости получили материальную поддержку от города в размере 15,69 млрд рублей.

До конца 2020 года подать заявку на антикризисную помощь могут еще порядка 10 тыс. предпринимателей и организаций, арендующих у Москвы землю и помещения. Также можно оформить четырехмесячные арендные каникулы на 4,63 млрд рублей.

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