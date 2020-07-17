Москва, , 18:20 — REGNUM Курс доллара в ходе торгов в пятницу, 17 июля, поднялся на 0,66% относительно уровня предыдущих торгов и достиг 72 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.

Напомним, в последний раз курс американской валюты находился на таком уровне 7 июля 2020 года.

На текущий момент доллар торгуется на отметке 71,97 рубля, что на 44 копейки выше вчерашнего показателя.

Тем временем евро подорожал на 71 копейку — до 82,20 рубля.

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