Сан-Паулу, Бразилия, , 18:03 — REGNUM Аэропорт «Виракопос» в Кампинасе выставлен на аукцион правительством Бразилии, 17 июля сообщает агентство Associated Press.

Один из крупнейших аэропортов в штате Сан-Паулу в настоящее время эксплуатируется компанией Triunfo, которая находится в процессе реструктуризации и банкротства.

Аукцион по продаже аэропорта будет проводиться уже второй раз. Аэропорт имеет серьезные долги перед кредиторами.

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