Санкт-Петербург, , 18:03 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга продлили до 15 сентября дополнительные выплата стимулирующего характера за работу в условиях особого режима работникам стационарных учреждений и стационарных отделений учреждений социальной сферы Санкт-Петербурга. Об этом 17 июля сообщили в пресс-службе администрации города.

За особые условия труда и дополнительную нагрузку в период по 15 сентября с учетом отсутствия или наличия коронавирусной инфекции в организации предусмотрены выплаты врачам — по 40 тысяч и 60 тысяч рублей, среднему медицинскому персоналу — по 25 тысяч и 35 тысяч рублей, младшему медицинскому персоналу — по 15 тысяч и 20тысяч рублей.

А также социальным работникам, специалистам по социальной работе, специалистам по работе с семьей, специалистам по реабилитационной работе в социальной сфере, психологам в социальной сфере, педагогическим работникам, административно-управленческому персоналу — по 25 тысяч и 35 тысяч рублей, техническому персоналу и персоналу иных должностей по 10 тысяч и 15 тысяч рублей.

«Ранее такие выплаты уже получили 2069 работников на общую сумму 65 млн рублей», — отметили в пресс-службе.

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