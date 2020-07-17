Москва, , 17:51 — REGNUM Тариф в системе оплаты проезда «Платон» с 1 февраля 2021 года может повыситься с нынешних 2,20 до 2,31 рубля за километр. Об этом сообщили 17 июля в пресс-службе Росавтодора.

«В соответствии с постановлением правительства РФ в рамках ежегодной индексации с 1 февраля 2021 года прогнозируемый размер платы в государственной системе «Платон» составит 2,31 рубля за километр», — говорится в сообщении.

Отмечается, что фактический размер платы будет размещен на официальном сайте Росавтодора в период с 10 по 20 января 2021 года после публикации Росстатом данных по инфляции за 2020 год.

Согласно данным Росавтодора, на сегодняшний день в государственной системе «Платон» зарегистрировано уже свыше 579 тысяч владельцев транспортных средств. Количество зарегистрированных в системе транспортных средств составляет более 1,3 млн.