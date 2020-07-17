Москва, , 17:38 — REGNUM ОАО «Российские железные дороги» прогнозируют падение перевозок пассажиров в дальнем следовании на 30% по итогам всего 2020 года. Об этом сообщил журналистам генеральный директор компании Дмитрий Пегов.

По его словам, по итогам года падение дальних пассажирских перевозок по железной дороге составит около 30%, если показатели зимних месяцев будут на том же уровне, что и в минувшие годы.

«Я думаю, что мы вытянем, наверное, процентов 30, чтобы падение было. Но, конечно же, надо стараться хотя бы, за исключением этих месяцев, восстановить хотя бы то, что мы перевозили зимой ежемесячно», — сказал Пегов.

Что касается пригородного железнодорожного сообщения, то тут всё куда лучше — практически все регионы восстановили полностью график движения поездов. Граждане активно пользуются пригородными электричками.