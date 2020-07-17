Москва, 17 июля 2020, 17:11 — REGNUM Работодателей в РФ заставляют нести совершенно несправедливые нагрузки. Об этом 17 июля корреспонденту ИА REGNUM заявил член генерального совета Партии Роста, общественный омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей Дмитрий Порочкин.
По мнению Порочкина, изменения Трудового кодекса, касающиеся гарантий сотрудникам, уволенным в связи с ликвидацией предприятия, могут привести к негативным последствиям для бизнеса.
Как полагает Порочкин, возможно, на принятие изменений повлияла пандемия, но сейчас складываются ситуация, когда уволенные сотрудники могут полгода нигде не работать и получать больше денег, чем при официальном трудоустройстве. Для работодателей, по мнению Порочкина, это совершенно несправедливая нагрузка.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент Конфедерации труда России депутат Госдумы РФ Олег Шеин («Справедливая Россия») заявил, что в РФ назрели изменения, касающиеся регулирования трудовых отношений.