Москва, , 17:11 — REGNUM Работодателей в РФ заставляют нести совершенно несправедливые нагрузки. Об этом 17 июля корреспонденту ИА REGNUM заявил член генерального совета Партии Роста, общественный омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей Дмитрий Порочкин.

По мнению Порочкина, изменения Трудового кодекса, касающиеся гарантий сотрудникам, уволенным в связи с ликвидацией предприятия, могут привести к негативным последствиям для бизнеса.

«Принятый федеральный закон № 210-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части предоставления гарантий работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации», защищает только права сотрудников, — считает Порочкин. — В частности, уволенные на указанном основании работники могут в течение шести месяцев получать пособие по безработице, встав на учёт в службе занятости населения, и, кроме этого, работодатель будет обязан выплачивать работнику его средний заработок также в течение полугода».

Как полагает Порочкин, возможно, на принятие изменений повлияла пандемия, но сейчас складываются ситуация, когда уволенные сотрудники могут полгода нигде не работать и получать больше денег, чем при официальном трудоустройстве. Для работодателей, по мнению Порочкина, это совершенно несправедливая нагрузка.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент Конфедерации труда России депутат Госдумы РФ Олег Шеин («Справедливая Россия») заявил, что в РФ назрели изменения, касающиеся регулирования трудовых отношений.