Минск, , 17:10 — REGNUM Бизнес жалуется, что барьеры внутри Евразийского экономического союза тормозят контакты между странами, передаёт 17 июля БелТА.

С таким заявлением выступил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Минске.

Лукашенко «У нас ещё барьеров достаточно, межгосударственные границы у нас доведены в связи с барьерами до такой степени, что бизнес часто говорит: вы уж установите границы между государствами, нам будет проще и легче. Уже даже бизнес об этом заявляет».

Президент Белоруссии указал на то, что формально границ между странами в пределах ЕАЭС нет, но «напряжение на границе чрезмерное», и это «ощущают» не только в Минске.

По словам Лукашенко, странам — участницам ЕАЭС не удалось пока выполнить все договорённости, поэтому «есть над чем работать».

Напомним, ЕАЭС, в который входят, помимо Белоруссии и Армении, также Россия, Казахстан, Киргизия и Молдавия, функционирует с 2015 г.

Лукашенко в этом году (до осени) является председателем объединения. Страны — члены союза торгуют в едином экономическом пространстве.

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