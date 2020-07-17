Лондон, , 16:53 — REGNUM Мировые цены на нефть вернулись к стартовым отметкам после краткого падения в «красную зону» к середине торговой сессии 17 июля на Лондонской бирже.

К настоящему моменту сентябрьские фьючерсы Brent находятся на отметке $43,32 за баррель, что соответствует уровню старта торгов. По отношению к прошлому закрытию марка в минусе на пять центов (0,12%).

Августовские фьючерсы WTI по отношению к прошлому закрытию подорожали на 11 центов (0,27%), до $40,86 за баррель. Марка начала сессию на отметке $40,70 за баррель.

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