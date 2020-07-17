Ростов-на-Дону, , 16:40 — REGNUM В Ростовской области на закупку лекарств от COVID-19 для пациентов, получающих медицинскую помощь амбулаторно, выделено почти 6 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 17 июля.

Приобретённые лекарства будут выдаваться пациентам с подтверждённым результатом теста на коронавирус, которым госпитализация в стационар не требуется. С помощью медикаментов они пройдут курс лечения на дому.

Лекарства будут распределены по лечебным учреждениям Ростовской области.

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