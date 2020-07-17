Казань, , 16:47 — REGNUM В Татарии по итогам работы доходы туристической отрасли в 2019 году составили 8 млрд рублей, из них 2 млрд направили в региональный бюджет, остальные средства — в федеральный бюджет. Такую информацию озвучил председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин во время видеозаседания президиума Совета законодателей РФ в пятницу, 17 июля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По мнению парламентария, в стране не обойтись без корректировки налогового законодательства в туристической отрасли для того, чтобы часть средств от этого бизнеса попадала в местные бюджеты. Эти новшества позволят развивать туристическую структуру в муниципалитетах.

«Из 27 рублей дохода на одного туриста 20 рублей уходит в федеральный бюджет, 7 рублей остается в республиканском бюджете, а в местном бюджете ничего нет. Федеральное законодательство пока не предусматривает такую возможность», — конкретизировал председатель Госсовета РТ.

Предложения Мухаметшина поддержали участники заседания. Их рассмотрят профильные и финансовые ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии для увеличения туристического потока разработали и запустили три программы.

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