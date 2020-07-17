Владикавказ, , 15:41 — REGNUM Сумма задолженности жителей Северной Осетии по взносам за капитальный ремонт превысила 1,4 млрд рублей. Размер долга формировался с 2015 года, сообщили 17 июля в пресс-службе министерства ЖКХ, топлива и энергетики республики.

Ведомство предпринимает меры для взыскания задолженности через суд. В 2020 году было подано свыше 2000 заявлений на общую сумму 34,5 млн рублей.

В министерстве также отмечают, что динамика сбора по капремонту положительная. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, вызванную коронавирусом, вызвавшую снижение сборов за капремонт на 21% в апреле и мае, в июне уровень оплаты уже поднялся на 31%.

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