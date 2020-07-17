Подгорица, , 15:37 — REGNUM Каждый четвертый житель Черногории пользуется бесконтактными пластиковыми картами. Такие данные содержатся в исследовании компании Visa, проведенном в балканских странах.

62% жителей Черногории знакомы с функцией мобильного кошелька. Около 48% пользователей высказали желание платить за мобильные приложения в будущем.

В компании отметили, что бесконтактные транзакции становятся все более популярными в Черногории, и использование этого метода оплаты увеличилось на 37% по сравнению с мартом 2019 года.

Согласно данным исследования, Северная Македония является лидером в регионе по использованию бесконтактных технологий, а самым отстающим государством — Албания.