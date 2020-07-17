Кострома, , 15:35 — REGNUM Костромские власти ведут переговоры с ОАО «РЖД» о запуске ещё одного поезда «Ласточка». Об этом ИА REGNUM сообщил директор регионального департамента транспорта и дорожного хозяйства Евгений Кананин. Если частота курсирования скоростных электропоездов увеличится, необходимость в ночном поезде до столицы может отпасть.

«Сейчас мы с РЖД ведем переговоры насчёт второй пары «Ласточек». Мы предлагаем пустить её в 7.35 из Москвы и в 17.05 из Костромы. Решение будет зависеть от востребованности, но спрос на Ласточку уже сейчас хороший. Практически все билеты скуплены. Если частота курсирования будет увеличена, то ночной поезд до Москвы, скорее всего, будет отменен. Сейчас он по-прежнему курсирует, пока ничего не отменяют», — сказал Кананин.

По прогнозам эксперта, электропоезда упростят «общение» костромских управленцев с Москвой, приведут к увеличению турпотока и улучшат перемещение трудовых ресурсов между регионами.

«Конкретных цифр назвать я пока не могу, но турпоток точно возрастёт, перемещение трудовых ресурсов также улучшится. Многие отрасли — в том числе IT, ювелирка улучшат логистику, будет проще ездить в Москву на встречи. Серьёзного оттока трудовых ресурсов в Москву думаю, не произойдёт. Логистические связи у нас уже сложились, сейчас они просто улучшаются. Я думаю, что и к нам на работу из Москвы, Московской области, близлежащих городов станут ездить люди»

Напомним, первая «Ласточка» из Москвы с остановками в Ярославле и Нерехте прибывает в Кострому 17 июля в 19:17. В обратном направлении первый рейс «Ласточки» назначен на 18 июля. По расписанию поезда «Ласточка» No 716/715 будут курсировать ежедневно. Стоимость билета в один конец составляет от 799 руб. в зависимости от класса обслуживания

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