Москва, , 15:37 — REGNUM В первой половине июля 2020 года девять автокомпаний изменили стоимость машин в России. Об этом сообщается на сайте «Цена Авто».

В итоге с начала июля подорожал весь модельный ряд российского бренда Lada (на 0,6 — 1,4%) и японского автопроизводителя Suzuki (на 1,6 — 3,2%).

Цены также выросли на четыре модели премиальной японской марки Lexus (на 0,2 — 1,8%). Две модели Porsche — родстер 718 Boxter и купе 718 Cayman — подорожали на 1,1 — 1,9%.

Также подорожали некоторые модели марок: Chery, Chevrolet, Mitsubishi, Chrysler и Mercedes-Benz. При этом универсал Mercedes-Benz E-Class All Terrain, наоборот, стал стоить дешевле на 0,9% от прежней цены.

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