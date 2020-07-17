Казань, , 15:57 — REGNUM В поселке Юдино Кировского района Казани в конце августа появится новый молодежный центр, в котором будут созданы 10 спортивных секций. В новейшем центре горного туризма построят скалодром и ниндзя-трассу, аналогов которым в городе нет, сообщает пресс-служба мэрии.

Ремонтные работы двухэтажного здания 1993 года постройки начали в марте текущего года. Площадка площадью 1700 кв. метров разместит также секции горного туризма, скалолазания, велотриала, воркаута и кроссфита, дзюдо, бокса, хореографии и брейк-данса.

В течение года здесь планируют организовывать более 100 мероприятий, три тысячи событий, 100 соревнований и спортпроектов. Ежемесячно центр смогут посещать порядка 350 человек в возрасте от 14 до 40 лет.

Ремонт завершен на 85%, параллельно ведется благоустройство территории и решается вопрос с названием центра.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, новые спортивные объекты появятся в Набережных Челнах уже в текущем году. Строительство плавательного бассейна, крытого футбольного манежа и Ледового дворца финансируется из федерального и регионального бюджетов.

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