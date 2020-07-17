Симферополь, , 15:24 — REGNUM Никаких проблем с доставкой топлива на территорию Республики Крыма нет и не предвидится. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Крыма Сергей Аксёнов 17 июля.

Аксёнов прокомментировал информацию о том, что перевозчики топлива при доставке нефтепродуктов в Крым столкнулись с рядом сложностей: Федеральное агентство железнодорожного транспорта требует от перевозчиков оснащать вагоны, следующие по Крымскому мосту, дорогостоящей электронной пломбой.

«Отмечу, что до сих пор нефтепродукты перевозились на полуостров паромами. Вчера я обсуждал этот вопрос с министром транспорта РФ Евгением Ивановичем Дитрихом и руководством ФСБ России. Приказ, о котором шла речь в материалах СМИ, отменен, процедура доставки значительно упрощена. При этом есть исключения, которые регламентируются законом и ведомственными документами», — заявил Аксёнов.

«С сегодняшнего дня ограничения на доставку топлива в Крым через мост устранены. Никаких проблем и никакого дефицита топлива в нашем регионе нет и не предвидится», — добавил глава Крыма.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, УФАС и Госкомитета по ценам и тарифам Крыма начали проверку обоснованности цен на топливо на территории Республики.

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