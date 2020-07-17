Женева, Швейцария, , 15:35 — REGNUM Директор департамента торговой политики министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи Ю Мён Хи, выдвинувшая свою кандидатуру на пост генерального директора Всемирной торговой организации (ВТО), изложила своё видение реформирования организации. Об этом представительница Южной Кореи сообщила 16 июля в ходе общего собрания ВТО, проходившем в Женеве.

Ю Мён Хи отметила, что организация столкнулась с самым большим кризисом, поскольку деятельность апелляционного органа была приостановлена, функция разрешения споров утратила эффективность, а базовый принцип свободной торговли не соблюдается на фоне глобального кризиса, вызванного пандемией коронавируса и усилением протекционизма.

Она также подчеркнула, что ВТО должна стать организацией, которая отвечает требованиям времени и пользуется доверием всего мира, а также пообещала использовать свой 25-летний опыт торговых переговоров, чтобы осуществить преобразования.

Напомним, что на пост генерального директора Всемирной торговой организации (ВТО) выдвинули свои кандидатуры представители восьми стран, таких как Южная Корея, Великобритания, Нигерия, Египет, Кения, Мексика, Молдавия и Саудовская Аравия.

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