Челябинск, , 15:21 — REGNUM Правительство Челябинской области собирается взять коммерческие кредиты на общую сумму около 10,8 млрд рублей. Планируется открыть шесть кредитных линий, сообщает пресс-служба регионального минфина.

Сейчас объявлены аукционы. Ставка по кредитам составит до 5,5%, срок погашения запланирован в три года.

Средства пойдут на подстраховку бюджета региона. В частности, они могут пригодиться в случае нехватки своих средств на первоочередные расходы. При этом, как отмечает глава минфина Алексей Пшеницын, сейчас собственных средств достаточно. Однако Южный Урал, как и другие регионы России, из-за пандемии потерял в деньгах. К тому же бюджет был свёрстан изначально с дефицитом.