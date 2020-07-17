Тбилиси, 17 июля 2020, 15:20 — REGNUM Регулярные авиарейсы по маршруту Мюнхен-Тбилиси-Мюнхен немецкая авиакомпания Luftjansa возобновит со 2 августа, сообщает Агентство гражданской авиации министерства экономики и устойчивого развития Грузии.
По информации агентства, переговоры с немецкой авиакомпанией по техническим вопросам уже завершены и график авиарейсов установлен.
Lufthansa будет летать в направлении Мюнхен-Тбилиси два раза в неделю по четвергам и воскресеньям, а обратно, из Тбилиси в Мюнхен — по понедельникам и пятницам.
Рейсы будут выполняться воздушным судном типа Airbus A319.
Это первая из трех авиакомпаний, которым грузинская сторона разрешит выполнение регулярных авиарейсов. Продолжаются переговоры также с Air France и Air Baltic.