Тбилиси, , 15:20 — REGNUM Регулярные авиарейсы по маршруту Мюнхен-Тбилиси-Мюнхен немецкая авиакомпания Luftjansa возобновит со 2 августа, сообщает Агентство гражданской авиации министерства экономики и устойчивого развития Грузии.

По информации агентства, переговоры с немецкой авиакомпанией по техническим вопросам уже завершены и график авиарейсов установлен.

Lufthansa будет летать в направлении Мюнхен-Тбилиси два раза в неделю по четвергам и воскресеньям, а обратно, из Тбилиси в Мюнхен — по понедельникам и пятницам.

Рейсы будут выполняться воздушным судном типа Airbus A319.

Это первая из трех авиакомпаний, которым грузинская сторона разрешит выполнение регулярных авиарейсов. Продолжаются переговоры также с Air France и Air Baltic.