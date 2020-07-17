Симферополь, , 15:19 — REGNUM Проверку обоснованности цен на топливо на территории Республики Крым проводят Госкомитет по ценам и тарифам и Крымский УФАС. Об этом 17 июля на странице в Facebook написал глава республики Сергей Аксёнов.

«Государственным комитетом по ценам и тарифам Республики Крым и Федеральной антимонопольной службой проводится проверка обоснованности цен на топливо на территории республики. В ближайшее время проверка будет завершена, а информация о ее результатах доведена до общественности», — сообщил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно о том, что УФАС Крыма возбудило дело против местной сети АЗС «ТЭС». 16 июля власти республики сообщили о снижении ен на АИ-95 и дизтопливо.

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