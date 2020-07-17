Москва, , 15:21 — REGNUM Доля граждан РФ, которые были вынуждены отказаться от запланированного отдыха в 2020 году, увеличилась до 50%. Об этом 17 июля заявила член Совета Федерации РФ Инна Святенко на пресс-конференции в Москве.

По её словам, в сфере туризма ещё до введения режима самоизоляции сохранялось немало проблем, в том числе и социального характера. В частности, туристическая активность населения оставалась пониженной — лишь 45% граждан РФ выезжали для отдыха за пределы региона проживания.

«Доля россиян, вынужденных отказаться от запланированного отдыха, увеличилась до 50%. Это говорит о необходимости повышения доступности туристических поездок для граждан по всей стране», — сказала Святенко.

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