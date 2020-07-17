Тбилиси, , 15:07 — REGNUM В столице Грузии появятся две новые канатные дороги, о чем мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил на презентации проекта транспортной политики столицы 17 июля.

По информации мэра, одна канатная дорога будет построена у станции метро Самгори и свяжет жилые массивы, расположенные на возвышенности, со станцией метрополитена. Строительство канатной дороги начнется начале будущего года.

Что касается второй новой канатной дороги, она будет построена у станции метро Надзаладеви и также свяжет с этой станцией расположенные на возвышенности кварталы и микрорайоны. Осуществление этого проекта мэрия планирует начать в конце следующего года.

Отметим, что канатные дороги в Тбилиси существовали давно, одна из них находилась у станции метро Руставели и связывала центр города с парком на горе Мтацминда, но после обрыва канатной дороги и гибели людей, находившихся в вагончике, что случилось в конце прошлого века, была законсервирована, а затем закрыта. Оставались и функционировали канатные дороги на озеро Лиси и Черепашье озеро, но дорога на озеро Лиси затем также была законсервирована. При правлении экс-президента Михаила Саакашвили в Тбилиси была построена новая канатная дорога от парка Рике до крепости Нарикала, которая пользуется популярностью у туристов и гостей столицы.