Москва, , 15:07 — REGNUM По итогам января-июня 2020 года КамАЗ получил общую выручку по РСБУ (Российские стандарты бухгалтерского учёта) в размере 74,569 млрд рублей — на 15% больше, чем год назад. Об этом сообщает пресс-служба автокомпании.

При этом чистая прибыль компании в отчетный период составила 554 млн рублей, в то время как год назад автопредприятие получило убыток в 2 млрд рублей. Что же касается валовой прибыли, то она за первые шесть месяцев текущего года достигла 7,295 млрд рублей. Это больше на 4,8 млрд рублей по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Такие результаты компании удалось достичь за счёт того, что в первом полугодии текущего года дилерам марки удалось реализовать в России 12 976 автомобилей, что на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года и на 9% больше бизнес-плана, утвержденного советом директоров компании.

Ранее совет директоров КамАЗа рекомендовал общему собранию акционеров компании в связи с отсутствием чистой прибыли не выплачивать дивиденды по акциям за прошлый год.

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