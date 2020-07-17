Тбилиси, , 14:55 — REGNUM Тбилисский онкологический центр скоро полностью прекратит работу, и его закроют на ремонт. Об этом 17 июля сообщил заместитель главы министерства здравоохранения Грузии Георгий Цоцколаури в эфире «Общественного телевидения».

Как рассказал чиновник, ремонт планируют завершить до конца этого года или к весне 2021 года. Сотрудникам больницы должны выплатить компенсацию, а после завершения ремонта они смогут вернуться на свои места. К тому же у центра накопилась задолженность по зарплате за девять месяцев, как сказал Цоцколаури, эти деньги, скорее всего, перечислят медикам в течение трех или четырех месяцев.

По данным минздрава Грузии, после ремонта клинка сможет принимать в четыре раза больше пациентов — 400 человек. Сумма, которую предполагается потратить на ремонт, и из каких средств это будет сделано, не сообщается.

Стоит отметить, что у онкологического центра давно существуют финансовые трудности. В октябре 2019 годе его сотрудники из-за задержек по зарплате бастовали.