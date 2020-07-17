Милан, Италия, , 14:38 — REGNUM Во втором квартале 2020 года ВВП Италии снизился на 22,5% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, с такой оценкой выступили в пятницу, 17 июля, в национальной бизнес-ассоциации Confcommercio.

Уровень занятости, по оценке экспертов, снизился на 2,6% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, а цены во втором квартале 2020 года снизились (в сравнении с аналогичным периодом 2019 года) на 0,1%.

По данным на 16 июля, в Италии умерли 35 017 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 20 (днем ранее — на 13). Выздоровели 196 246 человек, за день этот показатель увеличился на 230 (днем ранее — на 575). Число подтвержденных носителей выросло на 230 (днем ранее — на 163). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 243 736. В настоящее время заражены 12 473 человека — на 20 меньше, чем днем ранее.

Общенациональный карантин в Италии продлился около двух месяцев, с марта по май 2020 года. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, по итогам года объем ВВП снизится на 10 — 15%, считают эксперты, власти страны полагают, что падение составит 8−9%. Правительственные проекты поддержки экономики предполагают выделение 75 млрд евро (в том числе кредитных средств), часть этих средств уже выделена. Из фондов ЕС итальянские компании смогут получить до 170 млрд евро, большая часть этих средств — кредитные.

C 4 мая 2020 года некоторые ограничения были смягчены, к работе вернулись 4 миллиона человек. Заведения общественного питания начали продавать еду навынос, были разрешены прогулки в парках, посещение близких родственников и пользование общественным транспортом. С 18 мая почти все предприятия и организации смогли возобновить работу при условии соблюдения норм санитарной безопасности. Сообщение между регионами страны было возобновлено 3 июня, в тот же день была открыта граница. Некоторые ограничения продолжают действовать: в закрытых общественных местах необходимо носить маску, также обязательно соблюдение санитарной дистанции.